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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2019 г.Квартальная прибыль Abbott Labs выросла, а выру...
сегодня 15:35

Квартальная прибыль Abbott Labs выросла, а выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 960 млн долл или 0.53 долл на одну акцию против 563 млн долл или 0.32 долл на одну акцию.

Скорректированная прибыль выросла до 0.84 долл на акцию по сравнению с 0.75 долл за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 5.5% до 8.08 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.84 долл на акцию и доходы в размере 8.11 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подешевели на 2.7%.

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