Квартальная прибыль Bank of America сократилась меньше ожиданий аналитиков, а выручка увеличилась

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в III квартале 2019 года до 5.78 млрд долл или до 0.56 долл на акцию по сравнению с 7.17 млрд долл или 0.66 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.51 долл на акцию.

Доходы банка выросли до 22.81 млрд долл с 22.72 млрд долл за аналогичный период годом ранее. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 22.58 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 1.8%.