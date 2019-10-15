Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 26%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года на 26% до 1.88 млрд долл или 4.79 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы банка составили до 9.46 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.81 долл на акцию и доход в размере 8.31 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 1.1%.