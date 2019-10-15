Курс доллара 64.2548   Курс евро 70.8473  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2019 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала н...
вчера 16:34

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 26%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года на 26% до 1.88 млрд долл или 4.79 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы банка составили до 9.46 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.81 долл на акцию и доход в размере 8.31 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 1.1%.

Другие новости

вчера
18:18
Россия примет в 2020 году до 105 тыс мигрантов из визовых стран - проект
вчера
18:05
МВФ существенно ухудшил прогноз по снижению ВВП Аргентины на 2019-2020 годы - доклад
вчера
17:09
Бюджетный комитет предложил Госдуме принять в I чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 гг
вчера
16:37
ОП РФ предлагает преобразовать систему наказаний за экономические преступления
вчера
16:34
Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 26%
вчера
16:16
Мосбиржа и Россельхозбанк хотят "оцифровать" зерно на складах и выпускать на партии токены
вчера
16:06
Квартальная прибыль банка JPMorgan выросла на 8% и превысила ожидания аналитиков
вчера
16:00
МВФ повысил прогноз-2019 по росту ВВП Украины на 0,3 п.п. - до 3%
вчера
16:00
МВФ вновь понизил прогнозы роста мирового ВВП на 2019-2020 гг
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»