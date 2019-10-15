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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2019 г.Квартальная прибыль банка JPMorgan выросла на 8...
вчера 16:06

Квартальная прибыль банка JPMorgan выросла на 8% и превысила ожидания аналитиков

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк JPMorgan сегодня сообщил о росте прибыли по итогам III квартала 2019 года до 9.08 млрд долл или 2.68 долл на акцию против 8.38 млрд долл или 2.34 долл на акцию годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 2.45 долл на акцию.

Доходы увеличились на 8% до 29.34 млрд долл по сравнению с 27.26 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали рост показателя до 28.47 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подорожали на 2.3%.

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