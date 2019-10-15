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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2019 г.Квартальная прибыль Wells Fargo сократилась
вчера 15:35

Квартальная прибыль Wells Fargo сократилась

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала 2019 года до 4.61 млрд долл или до 0.92 долл на акцию по сравнению с 6.01 млрд долл или 1.13 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка выросли до 22.01 млрд долл по сравнению с 21.94 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo на уровне 1.24 долл на акцию и доходы на уровне 21.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 0.6%.

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