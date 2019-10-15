Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 октября

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за август;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за август;

11:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

19:45 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

22:25 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

N/A мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.