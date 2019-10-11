Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в сентябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с сентябрём 2018 года цены на импорт упали на 1.6%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 0.2% после сокращения на 0.6% в августе.

По сравнению с сентябрём 2018 года цены на экспорт уменьшились на 1.6%.