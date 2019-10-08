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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре ...
вчера 15:34

Индекс цен производителей (PPI) США в сентябре снизился на 0.3%

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс PPI вырос на 1.4%, замедлив темпы повышения с +1.8% в августе.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре снизился также на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2018 года индекс PPI core вырос на 2.0% против ожидаемого повышения на 2.3%.

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