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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за август;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

07:10 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за август;

09:45 мск Торговый баланс Франции за август;

11:00 мск Розничные продажи в Италии за сентябрь;

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

15:30 мск Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

20:35 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

20:50 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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