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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2019 г.Объём производственных заказов в США в августе ...
сегодня 17:07

Объём производственных заказов в США в августе сократился на 0.1%

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 1.4% в июле.

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.5%.

Данные по приросту объема заказов на товары длительного пользования за август оставлены без изменений на уровне +0.2% (по сравнению с предыдущим месяцем).

Объем заказов на товары длительного пользования за исключением транспортной компоненты в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, также оставшись без пересмотра.

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