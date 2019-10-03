Объём производственных заказов в США в августе сократился на 0.1%

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 1.4% в июле.

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.5%.

Данные по приросту объема заказов на товары длительного пользования за август оставлены без изменений на уровне +0.2% (по сравнению с предыдущим месяцем).

Объем заказов на товары длительного пользования за исключением транспортной компоненты в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, также оставшись без пересмотра.