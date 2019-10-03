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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США составила 212.5 тыс.

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 сентября, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 219 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 215 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям не изменилась по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 212.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 сентября, уменьшилось на 5 тыс. и составило 1651 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.75 тыс. до 1661.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 сентября, сократилось на 64.8 тыс. и составило 1.42 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.44 млн человек.

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