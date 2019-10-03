Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Торговый баланс Австралии за август;
09:45 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за август;
12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за август;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск Объём фабричных заказов в США за август;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.