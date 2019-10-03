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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Австралии за август;

09:45 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за август;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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