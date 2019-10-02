Курс доллара 65.4399   Курс евро 71.4669  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Австралии за август;

09:45 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за август;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за август;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
21:18
Первое заседание Совета предпринимателей РФ-США может пройти в октябре - Хантсман
вчера
19:52
ОБЗОР – Рынок акций РФ упал более чем на 1%, к минимуму с лета, вслед за мировыми рынками
вчера
19:15
БАСМАННЫЙ СУД МОСКВЫ АРЕСТОВАЛ ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "АЭРОФЛОТА" АЛЕКСАНДРОВА ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ 250 МЛН РУБ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
вчера
18:42
РФ и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие по стабилизации мирового нефтяного рынка
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 октября
вчера
18:15
Суд передал компании "Луксар", правопреемнику ПСБ, бизнес-центр "Кэпитал Хаус"
вчера
17:42
Наибольший рост активов российских банков продемонстрировала "дочка" голландской ING Group
вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.1 млн барр.
вчера
17:27
Замглавы "Аэрофлота" и еще трех человек обвинили в крупном мошенничестве
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»