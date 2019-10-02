Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.1 млн барр.

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 сентября, вырос на 3.1 млн барр. и составил 422.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.19 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 230.0 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.4 млн барр. и составили 131.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 40.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.92 млн барр., запасы бензина повысились на 2.13 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.74 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.37 млн барр.