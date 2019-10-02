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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2019 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 27 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.308 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.92 млн барр., запасы бензина повысились на 2.13 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.74 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.37 млн барр.

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