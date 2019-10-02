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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;

02:50 мск Денежная база в Японии за сентябрь;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:50 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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