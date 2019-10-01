АСВ перечислило ЦБ 40 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов 30 сентября перечислило Банку России 40 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Всего в III квартале 2019 года агентством возвращено 60 млрд рублей. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2019 года агентством осуществлен возврат Банку России 192 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 147 млрд рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года остаток задолженности составляет 650 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд рублей агентством получено 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.