Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за август;

02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за август;

10:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

15:30 мск ВВП Канады за июль;

15:50 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

16:15 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit , финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

20:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.