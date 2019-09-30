Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;
01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
02:30 мск Уровень безработицы в Японии за август;
02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за август;
10:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;
15:30 мск ВВП Канады за июль;
15:50 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
16:15 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit , финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск Расходы на строительство в США за август;
17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;
20:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;
N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.