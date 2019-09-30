Курс доллара 64.6407   Курс евро 70.7169  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за август;

02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за август;

10:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

15:30 мск ВВП Канады за июль;

15:50 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

16:15 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit , финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

20:30 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.

Другие новости

вчера
20:39
Орешкин представил кандидатуру своего заместителя Бабича на должность первого замглавы МЭР
вчера
19:53
ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился на нефти, подешевевшей почти до $60
вчера
19:21
Россия готова рассматривать новые нефтяные проекты в Ираке - Новак
вчера
18:36
ЕР обсудит с Силуановым приоритеты бюджета перед I чтением проектов в Госдуме
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 октября
вчера
18:19
Урожай зерна в России в 2019 г ожидается на уровне 120 млн тонн - прогноз правительства
вчера
18:09
СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ РФ В СЕНТЯБРЕ В РАМКАХ СДЕЛКИ ОПЕК+ СОСТАВИЛО 200 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - НОВАК
вчера
18:02
Будущее автопрома - в технологиях в сфере аккумуляторных батарей и водорода – Шефчович
вчера
17:54
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СТАБИЛЬНЫ В РАЙОНЕ $60 ЗА БАРРЕЛЬ, КРАТКОСРОЧНЫЙ ВЗЛЕТ БЫЛ ВЫЗВАН СИТУАЦИЕЙ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ - НОВАК
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»