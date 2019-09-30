Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 сентября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Розничные продажи в Японии за август;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за сентябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за август;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

10:55 мск Изменение числа безработных в Германии за сентябрь;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за август;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;

10:30 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании за II квартал, финал;

11:30 мск Платёжный баланс Великобритании за II квартал;

11:30 мск ВВП Великобритании за II квартал, финал;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за сентябрь, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за август;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за август;

16:45 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за сентябрь;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.