Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за сентябрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

09:00 мск Цены на импорт в Германии за август;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции за август;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, предварительно;

10:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за август;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за август;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за август;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за август;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за август;

15:30 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал.