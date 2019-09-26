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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 сентября

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за август;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:30 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

16:45 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:45 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;

18:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды.

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