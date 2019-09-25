Продажи новых домов в США в августе выросли на 7.1% (расширенное сообщение)

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 7.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 713 тыс. домов в годовом исчислении.

В июле продажи новых домов составили 666 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 635 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 652 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2018 года продажи новых домов выросли на 18.0%.

В целом, в августе было продано 57 тыс. новых домов против 56 тыс. в июле и 66 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 18 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 12 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 9 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в августе составила 328.4 тыс. долл против 305.4 тыс. в июле и 306.3 тыс. в июне.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 404.2 тыс. долл против 372.7 тыс. в июле и 356.3 тыс. в июне.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 326 тыс. единиц против 330 тыс. в июле и 331 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 5.5 месяца против 5.9 в июле и 5.4 в июне.