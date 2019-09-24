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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за август;

05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за сентябрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

16:00 мск Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск Продажи новых домов в США;

17:00 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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