Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 125.1 пункта против 134.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 134.1 в сравнении с первоначально объявленным августовским значением 135.1.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре понизился до 169.0 против 176.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 95.8 против 106.4 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.