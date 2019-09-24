Курс доллара 63.7060   Курс евро 70.0193  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:07

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 125.1 пункта против 134.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 134.1 в сравнении с первоначально объявленным августовским значением 135.1.

Индекс оценки текущей ситуации в сентябре понизился до 169.0 против 176.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 95.8 против 106.4 в августе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 сентября
вчера
18:21
Минэнерго РФ рассчитывает на принятие законопроекта о микрогенерации в осеннюю сессию
вчера
17:45
Трамп призвал ВТО задуматься о радикальных изменениях в связи с политикой Китая
вчера
17:30
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
вчера
17:07
Conference Board: индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился
вчера
17:04
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в сентябре вышел в отрицательную область
вчера
16:37
Суд начнет слушать иск Дерипаски к трем известным англоязычным СМИ 11 октября
вчера
16:26
FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.4%
вчера
16:24
Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота", его сменил Тонковидов
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»