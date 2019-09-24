"Сбербанк" предоставил 21 млрд рублей в рамках строительства ЦКАД-4 в Московской области

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" предоставил банковские гарантии, обеспечивающие исполнение обязательств по возврату аванса концессионера ООО "Юго-восточная магистраль" и генерального подрядчика ООО "Концессионная строительная компания №1" в рамках реализации проекта по строительству и эксплуатации четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Общая сумма гарантий составила 21 млрд рублей. Гарантии предоставлены на период до завершения срока реализации проекта в октябре 2021 г. и предусматривают, в том числе, оказание услуг по обособленному банковскому сопровождению расчетов с подрядчиком.

Проект по строительству и эксплуатации платного участка автодороги в Московской области реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО "ЮВМ" и государственной компанией "Российские автомобильные дороги". В апреле 2018 г. при участии "Сбербанка" достигнуто "финансовое закрытие" по проекту, в результате чего с ООО "ЮВМ" заключено кредитное соглашение на общую сумму 31.6 млрд рублей сроком на 15 лет.