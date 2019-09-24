Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 сентября

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;

08:30 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за сентябрь;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

11:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за октябрь;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за июль;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь.