Индексы PMI Германии в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре сократился до 41.4% против 43.5% в августе (пересмотрено с 43.6). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 44.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 52.5% против 54.8% месяцем ранее (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.3%.