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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2019 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
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Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе выросли на 1.3% (расширенное сообщение)

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе выросли на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.49 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.39 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с августом прошлого года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 2.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в августе составила 278.2 тыс. долл, повысившись на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу августа составили 1.86 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.90 млн месяцем ранее и 1.91 млн в августе 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.1 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 в июле текущего года и 4.3 в августе 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 31 день в сравнении с 29 в июле текущего года и в августе 2018 года. При этом 49% проданных в августе домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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