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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе не изменился

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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