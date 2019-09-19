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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:07

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 0.75 тыс.

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 сентября, выросло на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 208 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс., пересмотрено с 204 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 сентября, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1661 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. до 1677.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 августа, сократилось на 92.6 тыс. и составило 1.5 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.52 млн человек.

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