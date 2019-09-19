Дефицит платёжного баланса США во II квартале сократился почти на 6%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2019 года сократился на 5.9% до 128.2 млрд долл в сравнении с дефицитом в 136.2 млрд долл в I квартале (пересмотрено со (-130.4) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июль 2019 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 127.0 млрд долл.

Во II квартале дефицит платёжного баланса США составил 2.4% ВВП в сравнении с 2.6% в предыдущем квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.