Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе увеличилось на 7.7%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в августе увеличилось на 7.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1419 тыс. в годовом выражении против 1317 тыс. в июле (пересмотрено с 1336 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1310 тыс.

По сравнению с августом 2018 года число выданных разрешений выросло на 12.0%.