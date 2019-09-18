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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в авгу...
вчера 11:33

Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе сократился на 0.1% и на выходе на 0.1%

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в июле (пересмотрено с 0.9%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 3.4%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе сократился на 0.1% после роста на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 1.6%.

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