Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Платёжный баланс Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за август;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за август;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за август;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за август;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за август;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

12:00 мск Торговый баланс Италии за июль;

12:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за август;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за август;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.