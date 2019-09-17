Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июле (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 77.9% против 77.5% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с августом 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.2 п.п.