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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за август;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за август;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль.

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