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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за август;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за июль;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за июль;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск Розничные продажи в США за август;

15:30 мск Цены на импорт в США за август;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.

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