Курс доллара 65.4321   Курс евро 72.2240  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Гринкомбанка...
сегодня 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Гринкомбанка" начнутся не позднее 26 сентября 2019 года

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации АО "Гринкомбанк" (г. Иркутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 12 сентября 2019 года.

До 26 сентября 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 19 сентября 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

сегодня
10:10
Рубль повышается против доллара и евро в начале дня на фоне дорожающей нефти
сегодня
10:06
Потребительская инфляция во Франции в августе увеличилась на 0.5%
сегодня
10:03
Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в августе сократился на 0.2%
сегодня
10:00
Потребительская инфляция в Германии в августе сократилась на 0.2%
сегодня
10:00
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам "Гринкомбанка" начнутся не позднее 26 сентября 2019 года
сегодня
09:54
Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти - Новак
сегодня
09:39
Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти - Новак
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 сентября
сегодня
09:22
Транзит газа из РФ через Украину в январе-августе вырос на 2% - "Укртрансгаз"
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»