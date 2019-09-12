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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за август;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июль;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

12:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за июль;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за август;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;

N/A мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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