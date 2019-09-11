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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в августе в...
сегодня 15:37

Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.1%

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июле.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение августовского показателя.

По сравнению с августом 2018 года индекс PPI вырос на 1.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2018 года индекс PPI core вырос на 2.3%, ускорив темпы повышения с +2.1% в июле.

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