Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за август;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за август;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за июль;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за июль;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за август;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за июль;

13:00 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции.

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за август;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за август.