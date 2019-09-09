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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск ВВП Японии за август, финал;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:00 мск Торговый баланс Германии за июль;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за сентябрь;

11:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

11:30 мск ВВП Великобритании за июль;

22:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла за июль.

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