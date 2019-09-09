Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 сентября

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Платёжный баланс Японии за июль;
02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за август;
02:50 мск ВВП Японии за август, финал;
08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;
08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за август;
09:00 мск Торговый баланс Германии за июль;
11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;
11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за июль;
11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за сентябрь;
11:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;
11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;
11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за июль;
11:30 мск ВВП Великобритании за июль;
22:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла за июль.