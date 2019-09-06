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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:43

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе выросла, средние зарплаты увеличились

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июльским показателем, составлявшим 34.3 часа.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.11 долл против 28.00 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.2%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 966.98 долл в сравнении с 960.40 долл месяцем ранее.

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