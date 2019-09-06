Банк России понизил ключевую ставку до 7.00%

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – с 7.25 до 7.00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

В сопроводительном заявлении по итогам заседания ЦБ говорится о продолжающемся замедлении инфляции. В августе темпы роста индекса потребительских цен составили 4.3% годовых в сравнении с 4.5% в июле. Большинство показателей инфляции, по оценкам Банка России, находятся вблизи 4%.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса и временные дезинфляционные факторы, включая смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая, а также эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне в условиях произошедшего в августе ослабления рубля.

Регулятор понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года с 4.2–4.7 до 4.0–4.5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

Регулятор также заявил о продолжающемся смягчении денежно-кредитных условий благодаря ожиданиям снижения ключевой ставки и дальнейшему пересмотру вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, говорится в заявлении.

Вместе с тем регулятор отметил, что темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий. Это связано со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов. В условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения продолжается снижение годового темпа роста оборота розничной торговли.

C учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России понизил прогноз темпов прироста ВВП в 2019 году с 1.0–1.5 до 0.8–1.3%. В 2020–2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2–3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года.