Минпромторг РФ и "Роснефть" подписали соглашение о взаимодействии

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минпромторг РФ и "Роснефть" в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Документ позволит улучшить взаимодействие между министерством и компанией, увеличить объем и повысить качество промышленного производства в Росси", - заявил Денис Мантуров.

Благодаря соглашению, эти цели должны быть достигнуты, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования, поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности с привлечением торговых представительств Российской Федерации за рубежом.