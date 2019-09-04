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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 сентября

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

04:30 мск ВВП Австралии за II квартал;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за июль;

15:30 мск Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск Торговый баланс США за июль;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

16:25 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

19:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

22:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.

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