Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 сентября

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;
04:30 мск ВВП Австралии за II квартал;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;
12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за июль;
15:30 мск Торговый баланс Канады за июль;
15:30 мск Торговый баланс США за июль;
15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;
16:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
16:25 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
17:00 мск Заявление Банка Канады;
17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;
19:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
21:00 мск Бежевая книга ФРС США;
22:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.