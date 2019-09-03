Курс доллара 66.6235   Курс евро 73.1726  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

04:30 мск ВВП Австралии за II квартал;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за июль;

15:30 мск Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск Торговый баланс США за июль;

15:30 мск Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:15 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

16:25 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

19:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

22:15 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.

Другие новости

сегодня
20:10
ГСС прокомментировали информацию об отказе от создания укороченного SSJ
сегодня
19:10
Жесткий выход Великобритании из Евросоюза обойдется Лондону в $16 млрд – ЮНКТАД
сегодня
18:48
Цена золота ускорила темпы роста после заявлений Трампа
сегодня
18:34
Доходность долгосрочных российских ОФЗ вышла на минимумы 2018 г - эксперты
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 сентября
сегодня
18:19
Козак и Трутнев поручили подготовить меры корректировки сроков действия льгот в Арктике
сегодня
17:25
Польский Orlen еще не подсчитал сумму компенсаций за загрязненную нефть по "Дружбе"
сегодня
17:06
Расходы на строительство в США в июле увеличились на 0.1%
сегодня
17:03
Индекс ISM Manufacturing США в августе снизился
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»