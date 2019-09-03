Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;
02:50 мск Денежная база в Японии за август;
04:30 мск Розничные продажи в Австралии за июль;
04:30 мск Платёжный баланс Австралии за II квартал;
06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;
10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за август;
11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июль.
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;
17:00 мск Расходы на строительство в США за июль;
17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август.