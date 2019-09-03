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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:50 мск Денежная база в Японии за август;

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за июль;

04:30 мск Платёжный баланс Австралии за II квартал;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за август;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июль.

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август.

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