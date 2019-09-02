Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за июль;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;
10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август.