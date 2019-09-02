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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за июль;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август.

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